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Парламент Іракського Курдистану підтримав референдум про незалежність

Субота, 16 вересня 2017, 06:11

Парламент Іракського Курдистану проголосував за проведення референдуму про незалежність автономії від Іраку.

Про це пише DW.com.

Референдум, який викликав різку критику влади в Багдаді, заплановано на 25 вересня. Іран і Туреччина, побоюючись сепаратистських тенденцій курдської меншини, теж висловили свій протест проти цих планів.

США неодноразово зверталися до лідерів іракських курдів з проханням скасувати референдум. В американському зовнішньополітичному відомстві вважають, що плебісцит відверне "від більш насущних питань", включаючи боротьбу з терористичним угрупуванням "Ісламська держава".

Раніше, в серпні, з проханням скасувати референдум до лідера іракських курдів Масуда Барзані звернувся в телефонній розмові американський держсекретар Рекс Тіллерсон.

Навіть якщо більшість учасників референдуму дадуть позитивну відповідь, це не означає автоматично, що курди оголосять про створення власної держави. Перш за все, вони сподіваються отримати більше підтримки на переговорах про самовизначення з владою Іраку.

Уряд в Багдаді категорично відкидає як відділення курдської автономії, так і референдум на цю тему.

Теми: Іракреферендум
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