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Парламент Иракского Курдистана поддержал референдум о независимости

Суббота, 16 сентября 2017, 06:11

Парламент Иракского Курдистана проголосовал за проведение референдума о независимости автономии от Ирака.

Об этом пишет DW.com.

Референдум, вызвавший резкую критику властей в Багдаде, предполагается провести 25 сентября. Иран и Турция, опасаясь сепаратистских тенденций курдского меньшинства, тоже выразили свой протест против этих планов.

США неоднократно обращались к лидерам иракских курдов с просьбой отменить референдум. В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что плебисцит отвлечет "от более насущных вопросов", включая борьбу с террористической группировкой "Исламское государство".

Ранее, в августе, с просьбой отменить референдум к лидеру иракских курдов Масуду Барзани  обратился в телефонном разговоре американский госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Даже если большинство участников референдума дадут положительный ответ, это не означает автоматически, что курды объявят о создании собственного государства. Прежде всего, они надеются получить больше поддержки на переговорах о самоопределении с властями Ирака.

Правительство в Багдаде категорически отвергает как отделение курдской автономии, так и референдум на эту тему.

Темы: Иракреферендум
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