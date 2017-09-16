Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кримчака заарештували із правом застави 1,4 млн гривень

Субота, 16 вересня 2017, 06:37
Кримчака заарештували із правом застави 1,4 млн гривень

Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою депутату Київської міської ради Сергію Кримчаку (фракція "Єдність") з альтернативою застави 1,4 млн гривень.

Про це розказав його адвокат Ігор Черезов, повідомляють Українські Новини.

"Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила арешт з альтернативою застави 25 млн гривень. Суд обрав арешт із заставою 1,4 млн гривень", - повідомив він.

Зі слів адвоката, Кримчака правоохоронці вже відвезли до Лук'янівського СІЗО.

Як відомо, 13 вересня детективи НАБУ затримали депутата Київради Сергія Кримчака. 

В НАБУ пояснили, що депутата підозрюють у привласненні землі в столиці.

Раніше "Українська правда" писала про те, що за часів мерства Леоніда Черновецького частину земельної ділянки на Толбухіна, 43а та 43б розділили на три ділянки та передали членам сім’ї чинного депутата Київради від партії "Єдність" – Сергія Кримчака. 

Теми: КиївсудНАБУземля
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Усі новини...
Київ
ППО знищила усі ворожі безпілотники у повітряному просторі навколо Києва – КМВА
У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу
У Києві зафіксували три випадки кишкових інфекцій через сальмонелу
Останні новини
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:09
доповненоУ Києві в ТРЦ сталася пожежа в дитячій кімнаті, евакуювали 200 людей
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
16:57
В австрійській компанії, яка працює у РФ розкритикували експорт українського цукру в ЄС
16:42
Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС
16:33
Кулеба закликав ЄС та G7 зупинити постачання до РФ товарів подвійного призначення
16:21
Італія відмовила Аргентині в екстрадиції священика, обвинуваченого у вбивстві і тортурах
15:58
Українські хакери успішно атакували платіжний сайт однієї з обласних енергокомпаній РФ
Усі новини...
Реклама: