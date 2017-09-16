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В Одесі шукають третю дитину, яка зникла під час пожежі

Субота, 16 вересня 2017, 09:35

Станом на 7 годину ранку суботи в Одесі тривають пошуки третьої дитини, якої не виявилося при перевірці кількості дітей після пожежі в дитячому таборі "Вікторія".

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Там зазначили, що в Одесі по вул. Дача Ковалевського, 93, о 23:37 15 вересня на території дитячого оздоровчо-спортивного комплексу "Вікторія" в двоповерховій дерев’яній будівлі спального корпусу №5 виникла пожежа.

 
Фото ДСНС

О 1:54 16 вересня підрозділами ДСНС на площі 560 м2 пожежу ліквідовано. Внаслідок пожежі постраждало 2 дітей (2006 р.н.), яких госпіталізовано до міської лікарні. Пожежею знищено дерев’яну будівлю спального корпусу. Причина пожежі встановлюється.

 

Після перевірки кількості дітей персоналом комплексу, недорахувалися 3 дівчат (2005-2009 р.н.). При проведенні робіт по розборці конструкцій будівлі о 2:45 та о 3:02 виявлено фрагменти 2 обгорілих дитячих тіл.

 

Станом на 7 годину 16 вересня тривають пошуки третьої дитини. До робіт залучено 50 чоловік та 11 одиниць техніки.

Як повідомлялося, в результаті пожежі один корпус табору повністю вигорів і обвалився. Нові дерев'яні будинки на території табору були побудовані в минулому році.

За попередньою інформацією, в корпусі, який горів, було 42 дитини.

Незважаючи на те, що на території дитячого табору "Вікторія" є і гідрант, і пожежна водойма, води для гасіння там не виявилося. У зв'язку з цим пожежникам довелося протягувати рукава до гідранта на розі вулиць Вільямса та Дачі Ковалевського, що істотно ускладнило процес ліквідації загоряння.

Українська правда

Теми: Одесанадзвичайна подія
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