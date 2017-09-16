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Гройсман прокоментував переговори про об'єднання БПП і НФ

Субота, 16 вересня 2017, 12:38

Прем'єр Володимир Гройсман прокоментував можливість об'єднання партій Народний фронт і Блоку Петра Порошенка.

Відповідаючи на питання "Української правди", які є шанси на створення партії влади, Гройсман сказав: "В політичній палітрі напевно будуть відбуватись певні процеси. Але завдання - щоб на наступних чергових виборах до влади прийшли люди, здатні робити зміни. Мені теж набридло, що всі всім все обіцяють, і ніхто нічого не робить".

Прем'єр переконує, що його уряд намагається не давати порожніх обіцянок і готовий працювати далі над реформами.

"Я готовий працювати на результат. Чи потрібна для цього потужна політична сила? Однозначно. Але поки що наша коаліція БПП і НФ є основою змін, які втілює наш уряд", - сказав Гройсман.

Як нещодавно писала "Українська правда", вже кілька тижнів між командами Петра Порошенка і Арсенія Яценюка ведуться перемовини про об'єднання у єдину партію влади.

Читайте також: Народний фронт Петра Порошенка, або Єдина партія влади

Роман Романюк, УП

Теми: ГройсманБППНародний фронт
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