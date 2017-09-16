Клімкін назвав принципові позиції щодо миротворців на Донбасі

Українська влада наполягатиме на декількох ключових елементах миротворчої операції на Донбасі.

Про це розповів міністр закордонних справ Павло Клімкін у коментарі журналістам на полях зустрічі Yalta European Strategy, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Зокрема Клімкін назвав три позиції, яким Україна гарантовано не поступиться.

"Перше – ніякі спроби легітимізувати цією резолюцією російський протекторат на Донбасі неприпустимі.

Друге: мандат має охоплювати всю територію Донбасу, включаючи неконтрольовану ділянку кордону, інакше це не матиме ефективності.

Третє: мандат має включати і виведення російських регулярних військ, і вивезення завезеного росіянами озброєння, і перші кроки з нормалізації ситуації, включаючи роззброєння бойовиків", - розповів він.

Клімкін також розповів, що Україна вже почала консультації з ОБСЄ щодо взаємодії з ними в разі схвалення миротворчої місії: "Зараз ідуть консультації про те, яким чином мають взаємодіяти ОБСЄ та миротворчий елемент. Ми вже провели зустрічі з цього приводу і я ще зустрічатимуся з генсеком ОБСЄ в Нью-Йорку"

Також він підкреслив, що навіть в разі схвалення Радбезом ООН рішення про направлення миротворців окремі деталі їх повноважень, за правилами, лишатимуться не визначені, для цього будуть потрібні подальші резолюції Радбезу.

"Перша резолюція на жаргоні дипломатів називається технічною. Вона розставляє "червоні прапорці", але мандат як такий у всіх деталях не є предметом даної резолюції", - сказав Клімкін.