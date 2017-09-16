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РФ тягне до окупованого Криму газотурбінні електростанції

Субота, 16 вересня 2017, 16:13

До окупованого Криму доставили дві додаткові мобільні газотурбінні електростанції, за допомогою яких РФ планує уникнути віялових відключень у разі виникнення дефіциту електроенергії.

Про це повідомив "віце-прем'єр" кримського уряду Володимир Сєров, пише РІА Новости.

За словами Сєрова, ще дві МГТС прибудуть до Криму наприкінці вересня.

"Це дасть нам додаткові потужності і дозволить додатково розвиватися і мати запас вільної електричної потужності", - зазначив Сєров.

Теми: КримРосіяенергетика
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