РФ тащит в оккупированный Крым газотурбинные электростанции
Суббота, 16 сентября 2017, 16:13
В оккупированный Крым доставили две дополнительные мобильные газотурбинные электростанции, с помощью которых РФ планирует избежать веерных отключений при возникновении дефицита электроэнергии.
Об этом сообщил "вице-премьер" крымского правительства Владимир Серов, пишет РИА Новости.
По словам Серова, еще две МГТС прибудут в Крым в конце сентября.
"Это даст нам дополнительные мощности и позволит дополнительно развиваться и иметь запас свободной электрической мощности", - отметил Серов.