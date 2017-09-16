РФ тащит в оккупированный Крым газотурбинные электростанции

В оккупированный Крым доставили две дополнительные мобильные газотурбинные электростанции, с помощью которых РФ планирует избежать веерных отключений при возникновении дефицита электроэнергии.



Об этом сообщил "вице-премьер" крымского правительства Владимир Серов, пишет РИА Новости.

По словам Серова, еще две МГТС прибудут в Крым в конце сентября.

"Это даст нам дополнительные мощности и позволит дополнительно развиваться и иметь запас свободной электрической мощности", - отметил Серов.