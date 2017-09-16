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Яценюк та голова Мюнхенської конференції посварилися щодо вступу України в НАТО

Субота, 16 вересня 2017, 16:25

Голова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер скептично прокоментував можливість вступу України до НАТО, через що став об’єктом публічної критики з боку екс-прем’єра Арсенія Яценюка.

Суперечка між ними сталася на одній з панелей конференції Yalta European Strategy.

Ішингер у своєму виступі порадив  українському керівництву зменшувати очікування щодо можливості вступу України до НАТО.

"Коли ви мене питаєте про перспективу членства, то моя порада для українських колег буде така: контролюйте ваші очікування", - наголосив він.

Ішингер розповів про систему оцінювання готовності країн до членства в альянсі, яка застосовувалася в 1990-х роках.

"Тест такий. По-перше, чи країна настільки єдина у бажанні приєднатися до НАТО, чи не призведе вступ до розколу. Друге: чи є чітка підтримка приєднання. Та третє, найважливе питання: чи посилить Євроатлантичну спільноту приєднання цієї країни. Якщо НАТО буде оцінювати можливість приєднання України, ми не отримаємо три "так", ми отримаємо три знаки питання", - заявив він, припустивши, що Альянс "не погодиться імпортувати українсько-російський конфлікт".

Після цього взяв слово екс-прем’єр Арсеній Яценюк, який також брав участь у панельній дискусії, з обуренням заперечивши тези  Вольфганга Ішингера.

Яценюк заявив, що може відповісти "так" на всі запитання з тесту щодо можливості членства України в Альянсі.

"Чи є підтримка членства? Так! Останні опитування демонструють величезну перевагу прихильників членства в Альянсі. Чи буде посилений Альянс? Так! Українська армія – єдина в Європі, яка довела здатність протидіяти агресії РФ", - відповів, зокрема він.

Ішингер, зі свого боку, знову заперечив можливість вступу України "в осяжній перспективі", але наголосив, що це стосується періоду, доки триває збройний конфлікт.

"Я не бачу жодного шансу на горизонті щоби члени НАТО погодилися на вступ України. Жодного шансу, доки ми чуємо постріли в Україні", - підкреслив він.

Європейська правда

Теми: НАТОЯценюк
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