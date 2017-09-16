Яценюк и председатель Мюнхенской конференции поссорились из-за вступления Украины в НАТО

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер скептически прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО, из-за чего стал объектом публичной критики со стороны экс-премьера Арсения Яценюка.

Спор между ними произошел на одной из панелей конференции Yalta European Strategy.

Ишингер в своем выступлении посоветовал украинскому руководству уменьшать ожидания относительно возможности вступления Украины в НАТО.

"Когда вы меня спрашиваете о перспективе членства, то мой совет для украинских коллег будет таким: контролируйте ваши ожидания", - подчеркнул он.

Ишингер рассказал о системе оценивания готовности стран к членству в альянсе, которая применялась в 1990-х годах.

"Тест такой. Во-первых, настолько ли единая страна в желании присоединиться к НАТО, не приведет ли вступление к расколу. Второе: есть четкая поддержка присоединения. И третий, важнейший вопрос: усилит ли Евроатлантическое сообщество присоединения этой страны. Если НАТО будет оценивать возможность присоединения Украины, мы не получим три "да", мы получим три знака вопроса", - заявил он, предположив, что Альянс "не согласится импортировать русско-украинский конфликт".

После этого взял слово экс-премьер Арсений Яценюк, который также принимал участие в панельной дискуссии, он с негодованием опроверг тезисы Вольфганга Ишингера.

Яценюк заявил, что может ответить "да" на все вопросы из теста касательно возможности членства Украины в Альянсе.

"Есть поддержка членства? Да! Последние опросы показывают огромное преимущество сторонников членства в Альянсе. Будет ли усилен Альянс? Да! Украинская армия - единственная в Европе, которая доказала способность противодействовать агрессии РФ", - сказал он.

Ишингер, со своей стороны, вновь отверг возможность вступления Украины "в обозримой перспективе", но подчеркнул, что это касается периода, пока продолжается вооруженный конфликт.

"Я не вижу ни одного шанса на горизонте, чтобы НАТО согласилось на вступление Украины. Ни шанса, пока мы слышим выстрелы в Украине", - подчеркнул он.

Европейская правда