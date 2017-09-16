Порошенко підписав указ про соціальний захист дітей загиблих журналістів

Президент Петро Порошенко підписав указ "Про додаткові заходи щодо соціального захисту дітей журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв’язку з виконанням професійних обов’язків".

Згідно з указом, в Україні будуть створені додаткові правові підстави для призначення стипендій президента України дітям журналістів, які під час виконання професійних обов'язків загинули або померли, у тому числі у районі проведення антитерористичної операції, повідомляє прес-служба президента.

Порошенко доручив Кабінету міністрів підготувати та подати в установленому порядку на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до закону "Про оздоровлення та відпочинок дітей" щодо визнання дітей журналістів, які загинули або яким встановлено інвалідність І групи у зв'язку з виконанням професійних обов'язків, дітьми, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Прес-служба зазначає, що в 2015 році президентом було прийнято рішення щодо збільшення розмірів цих стипендії до 1,5 прожиткового мінімуму на одну особу, встановленому законом.

15 серпня 2017 року указом глави держави встановлено президентські стипендії дітям журналістів, які загинули під час виконання своїх обов’язків: Валерії Кравчук (доньці журналіста Сергія Ніколаєва), Кірі Лабуткіній (доньці журналіста Дмитра Лабуткіна) та Максиму Веремію (синові журналіста В'ячеслава Веремія).

Як відомо, 16 вересня виповнюється 17 років з дня зникнення засновника "Української правди" Георгія Гонгадзе.