Порошенко подписал указ о социальной защите детей погибших журналистов

Президент Петр Порошенко подписал указ "О дополнительных мерах по социальной защите детей журналистов, погибших (умерших) или которым установлена ​​инвалидность в связи с выполнением профессиональных обязанностей".

Согласно указу, в Украине будут созданы дополнительные правовые основания для назначения стипендий президента Украины детям журналистов, которые во время выполнения профессиональных обязанностей погибли или умерли, в том числе в районе проведения антитеррористической операции, сообщает пресс-служба президента.

Порошенко поручил Кабинету министров подготовить и подать в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в закон "Об оздоровлении и отдыхе детей" о признании детей журналистов, погибших или которым установлена ​​инвалидность I группы в связи с выполнением профессиональных обязанностей, детьми, требующими особого социального внимания и поддержки.

Пресс-служба отмечает, что в 2015 году президентом было принято решение об увеличении размеров этих стипендии до 1,5 прожиточного минимума на одного человека, установленном законом.

15 августа 2017 года указом главы государства установлены президентские стипендии детям журналистов, погибших при исполнении своих обязанностей: Валерии Кравчук (дочери журналиста Сергея Николаева), Кире Лабуткиной (дочери журналиста Дмитрия Лабуткина) и Максиму Веремию (сыну журналиста Вячеслава Веремия).

Как известно, 16 сентября исполняется 17 лет со дня исчезновения основателя "Украинской правды" Георгия Гонгадзе.