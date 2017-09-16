АТО: 10 обстрілів, але без важкої зброї

З початку доби бойовики 10 разів порушили перемир’я, втрат серед українських військових немає.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18:00.

Українські військові 4 рази відкривали вогонь у відповідь.

"Сьогодні у районі проведення АТО обстановка не зазнала суттєвих змін. Російсько-окупаційні угруповання продовжували обстріли наших позицій на усіх напрямках. Щоправда, з опівночі ворог не застосовував міномети та інше важке озброєння", - зазначили в штабі.

Так, на Донецькому напрямку вночі найманці двічі били з гранатометів та великокаліберних кулеметів в районі Авдіївської промзони. А біля Зайцевого декілька разів працювала стрілецька зброя окупантів.

На Приморському напрямку обстріли українських опорних пунктів зафіксовані на підступах до Водяного і Широкиного.

На Луганському напрямку бойовики двічі застосовували гранатомети різних видів поблизу Кримського. А з великокаліберного кулемета відкривали вогонь у районі Новотошківського.

Українська правда