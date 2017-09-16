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АТО: 10 обстрелов, но без тяжелого оружия

Суббота, 16 сентября 2017, 18:53

С начала суток боевики 10 раз нарушили перемирие, потерь среди украинских военных нет.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18:00.

Украинские военные 4 раза открывали ответный огонь.

"Сегодня в районе проведения АТО обстановка не претерпела существенных изменений. Российско-оккупационные группировки продолжали обстрелы наших позиций на всех направлениях. Правда, с полуночи враг не применял минометы и другое тяжелое вооружение", - отметили в штабе.

Так, на Донецком направлении ночью наемники дважды били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Авдеевской промзоны. А у Зайцево несколько раз работало стрелковое оружие оккупантов.

На Приморском направлении обстрелы украинских опорных пунктов зафиксированы на подступах к Водяному и Широкино.

На Луганском направлении боевики дважды применяли гранатометы различных видов вблизи Крымского. А из крупнокалиберного пулемета открывали огонь в районе Новотошковского.

Украинская правда

Темы: АТО
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