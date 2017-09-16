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В Минобороны Беларуси "открестились" от 100 тыс. военных на "Запад-2017"

Суббота, 16 сентября 2017, 20:59

В Минобороны Беларуси назвали недостоверной информацию о 100 тысячах военных, принимающих участие в совместных белорусско-российских учениях "Запад-2017".

Об этом заявил пресс-секретарь ГУ по идеологической рработе Минобороны Белоруси Владимир Макаров, пишет Интерфакс-Запад

"Эта цифра - 100 тыс. - абсолютно не соответствует действительности", - заявил он. 

По словам Макарова, оборонные ведомства Беларуси и России неоднократно и по разным каналам информировали о численности военных, задействованных в учениях.

Он напомнил, что общая численность военных, которые участвуют в учениях - около 12,7 тыс человек, при этом на территории Беларуси в учениях задействовано порядка 10 тыс. человек.

Темы: БеларусьРосcияармия
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