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РБ ООН обговорить боротьбу з поширенням зброї масового знищення

Неділя, 17 вересня 2017, 05:36

Сполучені Штати ініціювали проведення засідання Ради Безпеки ООН, присвячене боротьбі з поширенням зброї масового знищення (ЗМЗ).

Про це "Інтерфаксу" повідомило джерело в штаб-квартирі Всесвітньої організації.

"США вийшли в РБ ООН з ініціативою про проведення засідання Ради 21 вересня під час сегмента високого рівня 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, присвяченого боротьбі з поширенням зброї масового знищення", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, "Ефіопія як голова РБ ООН у вересні попередньо призначила засідання на 15:30 за нью-йоркським часом 21 вересня".

Очікується, що члени Ради "розглянуть хід виконання відповідних резолюцій РБ ООН, заходи щодо його поліпшення, а також практичні кроки по впливу на держави, що порушують дані рішення".

Теми: ООН
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