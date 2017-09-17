Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБ ООН обсудит борьбу с распространением оружия массового уничтожения

Воскресенье, 17 сентября 2017, 05:36

Соединенные Штаты инициировали проведение заседания Совета Безопасности ООН, посвященное борьбе с распространением оружия массового уничтожения (ОМУ).

Об этом "Интерфаксу" сообщил источник в штаб-квартире Всемирной организации.

"США вышли в СБ ООН с инициативой о проведении заседания Совета 21 сентября во время сегмента высокого уровня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященного борьбе с распространением оружия массового уничтожения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "Эфиопия как председатель СБ ООН в сентябре предварительно назначила заседание на 15:30 по нью-йоркскому времени 21 сентября".

Ожидается, что члены Совета "рассмотрят ход выполнения соответствующих резолюций СБ ООН, меры по его улучшению, а также практические шаги по воздействию на государства, нарушающие данные решения".

Темы: ООН
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
ООН
Мы не можем допустить, чтобы война в Украине продолжалась еще 500 дней – Британия в ООН
Зеленский обсудил с генсеком ООН восстановление продовольственной безопасности
Зеленский предлагает Турции и ООН продолжить работу "зернового коридора" без РФ
Последние новости
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
Под Москвой ПВО сбила беспилотник
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
Все новости...
Реклама: