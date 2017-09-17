Росія і Китай проведуть морські військові навчання

ВМФ Росії і ВМС Китаю проведуть навчання "Морська взаємодія - 2017" з 18 по 26 вересня на базі Тихоокеанського флоту.

Про це повідомляють "РИА Новости".

Берегова фаза відбудеться у Владивостоці з 18 по 21 вересня. Морська частина маневрів розпочнеться 22 вересня в акваторії Японського і південній частині Охотського морів.

"Під час проведення морської фази від російської сторони будуть задіяні великий протичовновий корабель "Адмірал Трібуц", корвет "Досконалий", рятувальне судно "Ігор Білоусов" з рятувальним глибоководним аппаратом "АС-40" на борту і ракетний катер "Р-11", - заявив начальник відділу інформаційного забезпечення прес-служби ВВО по Тихоокеанському флоту РФ Володимир Матвєєв.

"Від китайської сторони - есмінець "Ши Цзячжуан", сторожовий корабель "Да Цин", корабель комплексного постачання "Дун Пінху", рятувальне судно проекту 926 "Чандао" з рятувальним глибоководним апаратом "Елар-7", - повідомив він.

Забезпечувати навчання будуть малий протичовновий корабель "Радянська Гавань", дві дизель-електричні підводні човни, гідрографічне судно "Віктор Фалєєв" і морський буксир "МБ-93".

В ході морської фази навчань будуть задіяні також два літаки Іл-38, два літаки Ту-142М3, вертоліт Ка-27пс і вертоліт Ка-27 морської авіації ТОФ. Від ВМС Китаю будуть корабельні вертольоти Z-9C і Z-9D.

Як повідомлялося, Росія та Білорусь у четвер, 14 вересня, розпочали спільні військові навчання "Запад-2017", які триватимуть до 20 вересня вздовж східного флангу НАТО.

У навчаннях, які проходитимуть на території Білорусі та у західній частині Росії, беруть участь, за офіційними даними, 12,7 тисячі осіб.

Проте на Заході висловлюють занепокоєння, що насправді до навчань залучено набагато більше військових.

Зокрема, міністерка оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн 7 вересня заявила, що у цих навчаннях "Захід-2017" візьмуть участь понад 100 тисяч військовослужбовців.