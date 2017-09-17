Россия и Китай проведут морские военные учения

ВМФ России и ВМС Китая проведут учения "Морское взаимодействие — 2017" с 18 по 26 сентября на базе Тихоокеанского флота.

Об этом сообщают "РИА Новости".

Береговая фаза состоится во Владивостоке с 18 по 21 сентября. Морская часть маневров начнется 22 сентября в акватории Японского и южной части Охотского морей.

"Во время проведения морской фазы от российской стороны будут задействованы большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", корвет "Совершенный", спасательное судно "Игорь Белоусов" со спасательным глубоководным аппаратом "АС-40" на борту и ракетный катер "Р-11", - заявил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту РФ Владимир Матвеев.

"От китайской стороны — эсминец "Ши Цзячжуан", сторожевой корабль "Да Цин", корабль комплексного снабжения "Дун Пинху", спасательное судно проекта 926 "Чандао" со спасательным глубоководным аппаратом "Элар-7", - сообщил он.

Обеспечивать учения будут малый противолодочный корабль "Советская Гавань", две дизель-электрические подводные лодки, гидрографическое судно "Виктор Фалеев" и морской буксир "МБ-93"



В ходе морской фазы учений будут задействованы также два самолета Ил-38, два самолета Ту-142м3, вертолет Ка-27пс и вертолет Ка-27 морской авиации ТОФ. От ВМС Китая будут корабельные вертолеты Z-9C и Z-9D.

Как известно, Россия и Беларусь в четверг, 14 сентября, начали совместные военные учения "Запад-2017", которые будут проходить до 20 сентября вдоль восточного фланга НАТО.

В учениях, которые пройдут на территории Беларуси и в западной части России, принимают участие, по официальным данным, 12,7 тысячи человек.

Однако на Западе выражают беспокойство, что на самом деле к учениям привлечено гораздо больше военных.

В частности, министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляен 7 сентября заявила, что в этих учениях "Запад-2017" примут участие более 100 тыс военнослужащих.