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Доба в АТО: Бойовики били з важких мінометів, втрат серед ЗСУ немає

Неділя, 17 вересня 2017, 06:43
Доба в АТО: Бойовики били з важких мінометів, втрат серед ЗСУ немає

За минулу добу бойовики 35 разів відкривали вогонь, після 18:00 ситуація в зоні АТО загострилася.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 35 разів порушили перемир’я. В ході майже половини обстрілів наших позицій сили АТО відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед українських військових немає", - йдеться в повідомленні.

Так, ввечері бойовики тричі з міномета калібру 82 мм, гранатометів, стрілецької зброї били по українських силах в районі Авдіївської промзони. Також на Донецькому напрямку під обстріл терористів потрапили укріплення сил АТО біля Майорська та Пісків.

На Приморському напрямку з 82-мм мінометів бойовики відкривали вогонь біля Широкиного і Павлопіля. З гранатометів вони били біля Богданівки, Водяного, Старогнатівки.

На Луганському напрямку ввечері і вночі бойовики тричі били з мінометів різних калібрів по укріпленнях ЗСУ в околицях Кримського. Міномети калібру 120 і 82 мм сепаратисти застосовували біля Новотошківського.

Теми: АТОДонбасЗбройні сили
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