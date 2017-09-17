Сутки в АТО: Боевики били из тяжелых минометов, потерь среди ВСУ нет

За минувшие сутки боевики 35 раз открывали огонь, после 18:00 ситуация в зоне АТО обострилась.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 35 раз нарушили перемирие. В ходе почти половины обстрелов наших позиций силы АТО открывали ответный огонь. Потерь среди украинских военных нет", - говорится в сообщении.

Так, вечером боевики трижды из миномета калибра 82 мм, гранатометов, стрелкового оружия били по украинским силам в районе Авдеевской промзоны. Также на Донецком направлении под обстрел террористов попали укрепления сил АТО возле Майорска и Песков.

На Приморском направлении из 82-мм минометов боевики открывали огонь возле Широкино и Павлополя. Из гранатометов они били возле Богдановки, Водяного, Старогнатовки.

На Луганском направлении вечером и ночью боевики трижды били из минометов различных калибров по укреплениям ВСУ в окрестностях Крымского. Минометы калибра 120 и 82 мм сепаратисты применяли возле Новотошковского.