У зоні АТО впав російський безпілотник

16 вересня в зоні проведення АТО впав безпілотник "Орлан" російського виробництва.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"Українська ППО не встигла збити ворожий безпілотник "Орлан", хоча і добре відслідковувала його маршрут. Учора, в першій половині дня "Орлан" впав сам, через технічний збій системи. Він відповідає моделі, яку виготовляють у Росії", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що розробкою "Орлан-10" займається російське підприємство під назвою "Спеціальний технологічний центр". Корпус і двигун - російського виробництва, електронна "начинка" родом з Тайваню.

У штабі заявили, що цей БПЛА Росія часто застосовує на Донбасі для розвідки і коректування вогню артилерії.

"Безпілотний літальний апарат недешевий – 18 мільйонів рублів коштує сам комплекс, а вартість літака коливається в районі 5-7 млн. рублів. Ці БПЛА несуть серйозну загрозу і, зазвичай, застосовуються комплексно, по 2-3 літаки на операцію", - додали в штабі.