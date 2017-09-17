Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У зоні АТО впав російський безпілотник

Неділя, 17 вересня 2017, 07:46

16 вересня в зоні проведення АТО впав безпілотник "Орлан" російського виробництва.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"Українська ППО не встигла збити ворожий безпілотник "Орлан", хоча і добре відслідковувала його маршрут. Учора, в першій половині дня "Орлан" впав сам, через технічний збій системи. Він відповідає моделі, яку виготовляють у Росії", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що розробкою "Орлан-10" займається російське підприємство під назвою "Спеціальний технологічний центр". Корпус і двигун - російського виробництва, електронна "начинка" родом з Тайваню.

У штабі заявили, що цей БПЛА Росія часто застосовує на Донбасі для розвідки і коректування вогню артилерії.

"Безпілотний літальний апарат недешевий – 18 мільйонів рублів коштує сам комплекс, а вартість літака коливається в районі 5-7 млн. рублів. Ці БПЛА несуть серйозну загрозу і, зазвичай, застосовуються комплексно, по 2-3 літаки на операцію", - додали в штабі.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОДонбасРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:09
доповненоУ Києві в ТРЦ сталася пожежа в дитячій кімнаті, евакуювали 200 людей
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
16:57
В австрійській компанії, яка працює у РФ розкритикували експорт українського цукру в ЄС
16:42
Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС
16:33
Кулеба закликав ЄС та G7 зупинити постачання до РФ товарів подвійного призначення
Усі новини...
Реклама: