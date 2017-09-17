Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В зоне АТО упал российский беспилотник

Воскресенье, 17 сентября 2017, 07:46

16 сентября в зоне проведения АТО упал беспилотник "Орлан" российского производства.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"Украинская ПВО не успела сбить вражеский беспилотник "Орлан", хотя и хорошо отслеживала его маршрут. Вчера, в первой половине дня "Орлан" упал сам из-за технического сбоя системы. Соответствует модели, которую изготавливают в России",- говорится в сообщении.

Отмечается, что разработкой "Орлан-10" занимается российское предприятие под названием "Специальный технологический центр". Корпус и двигатель - российского производства, электронная "начинка" родом из Тайваня.

В штабе заявили, что этот БПЛА Россия часто применяет на Донбассе для разведки и корректировки огня артиллерии.

"Беспилотный летательный аппарат недешевый – 18 миллионов рублей стоит сам комплекс, а стоимость самолета колеблется в районе 5-7 млн. рублей. Эти БПЛА несут серьезную угрозу и, как правило, применяются комплексно, по 2-3 самолета на операцию", - добавили в штабе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АТОДонбассРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
Под Москвой ПВО сбила беспилотник
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
Все новости...
Реклама: