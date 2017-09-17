Порошенко зустрінеться з Трюдо та Фріланд під час візиту до Канади
Неділя, 17 вересня 2017, 12:14
Президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит до Канади 22-23 вересня, під час якого заплановано зустрічі з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
"Заплановані зустрічі президента з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд та представниками канадських парламентських та ділових кіл", - йдеться у повідомленні.
Планується також зустріч Порошенка з представниками українських організацій Канади.