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Порошенко зустрінеться з Трюдо та Фріланд під час візиту до Канади

Неділя, 17 вересня 2017, 12:14

Президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит до Канади 22-23 вересня, під час якого заплановано зустрічі з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"Заплановані зустрічі президента з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд та представниками канадських парламентських та ділових кіл", - йдеться у повідомленні.

Планується також зустріч Порошенка з представниками українських організацій Канади.

Європейська правда

Теми: ПорошенкоКанада
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