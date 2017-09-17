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Порошенко встретится с Трюдо и Фриланд во время визита в Канаду

Воскресенье, 17 сентября 2017, 12:14

Президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочий визит в Канаду 22-23 сентября, во время которого запланированы встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и министром иностранных дел Канады Христей Фриланд.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Запланированы встречи президента с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Канады Христей Фриланд и представителями канадских парламентских и деловых кругов", - говорится в сообщении.

Планируется также встреча Порошенко с представителями украинских организаций Канады.

Европейская правда

Темы: ПорошенкоКанада
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