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У Міноборони підтвердили відсутність втрат за добу

Неділя, 17 вересня 2017, 13:41

За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув та не був поранений.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю.

За його словами, найбільше обстрілів з боку бойовиків відбулося на Маріупольському напрямку. Тут незаконні збройні формування відкривали вогонь 17 разів, більшість – на ділянці Павлопіль – Широкине, а також у Старогнатівці та Богданівці.

"По одному короткому мінометному обстрілу з боку окупантів було зафіксовано в Павлополі та Широкиному. Під час усіх інших епізодів порушення режиму тиші бойовики застосовували виключно легке озброєння", – зазначив він.

На Донецькому напрямку бойовики порушили режим тиші 10 разів, із них 1 – із застосуванням міномета.

Найбільш неспокійно було у районі Авдіївки та Зайцевого. Бойовики протягом ночі, до 6:00, декілька разів відкривали вогонь по Зайцевому із легкого озброєння, один раз застосували озброєння БМП. Після 18:00 обстріли відновилися. У Авдіївці бойовики випустили в бік українських позицій 10 мін, у Майорську та Пісках застосували стрілецьку зброю.

На Луганському напрямку бойовики порушили режим тиші 8 разів, із них 4 – із застосуванням мінометів.

Більшість – у районі Кримського і Новотошківського.

"В Кримському окупанти провели 5 обстрілів, 3 з яких були мінометними. Під час одного з них, по позиціях українських військових було випущено 15 мін. По Новотошківському російсько-окупаційні війська зранку відкрили вогонь з кулеметів, а ввечері – провели короткий обстріл з мінометів різних калібрів. Українські військові відкривали вогонь у відповідь", – деталізував речник Міноборони з питань АТО.

Теми: АТО
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