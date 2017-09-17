В Минобороны подтвердили отсутствие потерь за сутки

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в воскресенье.

По его словам, больше всего обстрелов со стороны боевиков произошло на Мариупольском направлении. Здесь незаконные вооруженные формирования открывали огонь 17 раз, большинство - на участке Павлополь - Широкино, а также в Старогнатовке и Богдановке.

"По одному короткому минометному обстрелу со стороны оккупантов было зафиксировано в Павлополе и Широкино. Во время всех остальных эпизодов нарушения режима тишины боевики применяли исключительно легкое вооружение", - отметил он.

На Донецком направлении боевики нарушили режим тишины 10 раз, из них 1 - с применением миномета.

Наиболее неспокойно было в районе Авдеевки и Зайцево. Боевики в течение ночи, до 6:00, несколько раз открывали огонь по Зайцево с легкого вооружения, один раз применили вооружение БМП. После 18:00 обстрелы возобновились. В Авдеевке боевики выпустили в сторону украинских позиций 10 мин, в Майорске и Песках применили стрелковое оружие.

На Луганском направлении боевики нарушили режим тишины 8 раз, из них 4 - с применением минометов.

Большинство - в районе Крымского и Новотошковского.

"В Крымском оккупанты провели 5 обстрелов, 3 из которых были минометными. Во время одного из них, по позициям украинских военных было выпущено 15 мин. По Новотошковском российско-оккупационные войска утром открыли огонь из пулеметов, а вечером - провели короткий обстрел из минометов различных калибров. Украинские военные открывали ответный огонь", - детализировал представитель Минобороны по вопросам АТО.