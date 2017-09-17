У Туреччині туристичний автобус впав у прірву. Українці не постраждали

У турецькій південній провінції Анталья в результаті падіння автобусу з 50-метрової висоти загинули щонайменше 4 людей, 27 отримали травми.

Про це повідомляє турецьке агентство Dogan.

Водій туристичного автобуса, який рухався у напрямку містечка Адрасан, не справився із керуванням.

Повідомляється, що автобус скотився з 50-метрової висоти вниз. Аварія сталася приблизно об 11.00 за місцевим часом.

Фото з сайту dha.com.tr

За останніми даними, внаслідок аварії загинули 4 людей, ще 27 осіб отримали травми.

Разом з тим, посол України в Туреччині Андрій Сибіга у своєму Twitter повідомив, що українців немає серед постраждалих осіб внаслідок аварії туристичного автобуса у турецькій південній провінції Анталья.

В контексті аварії автобуса в Анталії -поліцейський відділок Кумлуджи, де впав автобус, повідомив, що українці серед постраждалих відсутні — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 17, 2017

"В контексті аварії автобуса в Антальї - поліцейський відділок Кумлуджи, де впав автобус, повідомив, що українці серед постраждалих відсутні", - написав він.

Європейська правда