В Турции туристический автобус упал в пропасть. Украинцы не пострадали

В турецкой южной провинции Анталья в результате падения автобуса с 50-метровой высоты погибли не менее 4 человек, 27 получили травмы.

Об этом сообщает турецкое агентство Dogan.

Водитель туристического автобуса, который двигался в направлении города Адрасан, не справился с управлением.

Сообщается, что автобус скатился с 50-метровой высоты вниз. Авария произошла примерно в 11.00 по местному времени.

Фото с сайта dha.com.tr

По последним данным, в результате аварии погибли 4 человека, еще 27 человек получили травмы.

В то же время, посол Украины в Турции Андрей Сибига в своем Twitter сообщил, что украинцев нет среди пострадавших в результате аварии туристического автобуса в турецкой южной провинции Анталья.

В контексті аварії автобуса в Анталії -поліцейський відділок Кумлуджи, де впав автобус, повідомив, що українці серед постраждалих відсутні — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 17, 2017

"В контексте аварии автобуса в Анталье - полицейский участок Кумлуджи, где упал автобус, сообщил, что украинцы среди пострадавших отсутствуют", - написал он.

Европейская правда