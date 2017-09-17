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ОБСЄ: На Донеччині поменшало обстрілів, на Луганщині - навпаки

Неділя, 17 вересня 2017, 16:04

У Донецькій області  спостережна місія ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, у Луганській - збільшення кількості обстрілів. 

Про це йдеться у звіті місії, розміщеному на сайті ОБСЄ. 

Зокрема, на Донеччині місія ОБСЄ зафіксувала приблизно 40 вибухів проти 220, зафіксованих напередодні.

За даними місії, обстріли велися поблизу та безпосередньо у самих населених пунктах Широкине, Світлодарськ, Авдіївка, Донецьк, Ясинувата, Єнакієве, Горлівка.

У Луганській області кількість вибухів зросла з 23 до приблизно 40, які зафіксовані поблизу ділянки розведення в районі Станиці Луганської, зазначили в ОБСЄ.

Українська правда 

Теми: ОБСЄДонбас
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