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ОБСЕ: На Донетчине обстрелов стало меньше, на Луганщине - наоборот

Воскресенье, 17 сентября 2017, 16:04

В Донецкой области наблюдательная миссия ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, в Луганской - увеличение количества обстрелов.

Об этом говорится в отчете миссии, размещенном на сайте ОБСЕ.

В частности, в Донецкой области миссия ОБСЕ зафиксировала около 40 взрывов против 220, зафиксированных накануне.

По данным миссии, обстрелы велись вблизи и непосредственно в населенных пунктах Широкино, Светлодарск, Авдеевка, Донецк, Ясиноватая, Енакиево, Горловка.

В Луганской области количество взрывов увеличилось с 23 до примерно 40, которые зафиксированы вблизи участка разведения в районе Станицы Луганской, отметили в ОБСЕ.

Украинская правда

Темы: ОБСЕДонбасс
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