Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Штаб: ЗСУ відповідали на обстріли бойовиків, одного військового поранено

Неділя, 17 вересня 2017, 18:33
Штаб: ЗСУ відповідали на обстріли бойовиків, одного військового поранено

У неділю бойовики ОРДЛО 13 разів порушили перемир’я, ЗСУ вели вогонь у відповідь, один український військовий зазнав поранень.

Про це йдеться у зведенні штабу АТО станом на вечір 17 вересня. 

Зокрема обстріли велися з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї у районі Авдіївської промзони та с.Невельське, біля Пісків та Новоселівки Другої, де один український військовий отримав поранення. Стан постраждалого стабільний. 

На Приморському напрямку за ніч бойовики двічі відкривали вогонь біля Водяного, неподалік Старогнатівки понад 2 години стріляли з великокаліберного кулемета.

На Луганському напрямку бойовики били з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї біля Новозванівки.

Українська правда

Теми: АТОДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:09
доповненоУ Києві в ТРЦ сталася пожежа в дитячій кімнаті, евакуювали 200 людей
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
16:57
В австрійській компанії, яка працює у РФ розкритикували експорт українського цукру в ЄС
16:42
Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС
16:33
Кулеба закликав ЄС та G7 зупинити постачання до РФ товарів подвійного призначення
Усі новини...
Реклама: