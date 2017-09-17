Штаб: ВСУ отвечали на обстрелы боевиков, один военный ранен
Воскресенье, 17 сентября 2017, 18:33
В воскресенье боевики ОРДЛО 13 раз нарушили перемирие, ВСУ вели огонь, один украинский военный получил ранения.
Об этом говорится в сводке штаба АТО вечером 17 сентября.
В частности, обстрелы велись из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Авдеевской промзоны и с.Невельское, возле Песков и Новоселовки Второй, где один украинский военный получил ранения. Состояние пострадавшего стабильное.
На Приморском направлении за ночь боевики дважды открывали огонь возле Водяного, неподалеку Старогнатовки более 2 часов стреляли из крупнокалиберного пулемета.
На Луганском направлении боевики били из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Новозвановки.
Украинская правда