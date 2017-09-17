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Штаб: ВСУ отвечали на обстрелы боевиков, один военный ранен

Воскресенье, 17 сентября 2017, 18:33
Штаб: ВСУ отвечали на обстрелы боевиков, один военный ранен

В воскресенье боевики ОРДЛО 13 раз нарушили перемирие, ВСУ вели огонь, один украинский военный получил ранения.

Об этом говорится в сводке штаба АТО вечером 17 сентября.

В частности, обстрелы велись из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Авдеевской промзоны и с.Невельское, возле Песков и Новоселовки Второй, где один украинский военный получил ранения. Состояние пострадавшего стабильное.

На Приморском направлении за ночь боевики дважды открывали огонь возле Водяного, неподалеку Старогнатовки более 2 часов стреляли из крупнокалиберного пулемета.

На Луганском направлении боевики били из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Новозвановки. 

Украинская правда

Темы: АТОДонбасс
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