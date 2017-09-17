Українців попередили про дощі та грози

Ввечері 17 вересня та протягом доби 18 вересня очікуються грози, подекуди град, на заході - сильні дощі.

Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

"У західних та Житомирській областях пориви вітру та шквали 15-23 м/ с; грози, подекуди град, у західних областях сильні дощі", - повідомляють синоптики.

17-18 вересня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській і Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

На заході України очікується температура від 11-13 градусів тепла вночі до +18-20 вдень.

У Житомирській області - до +23...+25, у Вінницькій - до +30..+32, дощі та грози.

На півночі - вдень +22...+25, вночі +14...+17, грози. У центрі, на сході та на півдні - +13...+18 вночі, вдень сухо, сонячно, +30...+33.

Українська правда