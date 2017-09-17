Украинцев предупредили о дождях и грозах

Вечером 17 сентября и в течение суток 18 сентября ожидаются грозы, местами град, на западе - сильные дожди.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

"В западных и Житомирской областях порывы ветра и шквалы 15-23 м / с; грозы, местами град, в западных областях сильные дожди", - сообщают синоптики.

17-18 сентября в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

На западе Украины ожидается температура от 11-13 градусов тепла ночью до 18-20 днем.

В Житомирской области до +23...+ 25, в Винницкой - до +30...+ 32, дожди и грозы.

На севере - днем ​​+22 ...+25, ночью +14...+17, грозы. В центре, на востоке и на юге +13... +18 ночью, днем ​​сухо, солнечно, +30...+33.

Украинская правда