Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинцев предупредили о дождях и грозах

Воскресенье, 17 сентября 2017, 19:22

Вечером 17 сентября и в течение суток 18 сентября ожидаются грозы, местами град, на западе - сильные дожди.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

"В западных и Житомирской областях порывы ветра и шквалы 15-23 м / с; грозы, местами град, в западных областях сильные дожди", - сообщают синоптики.

17-18 сентября в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

 

На западе Украины ожидается температура от 11-13 градусов тепла ночью до 18-20 днем.

В Житомирской области до +23...+ 25, в Винницкой - до +30...+ 32, дожди и грозы.

На севере - днем ​​+22 ...+25, ночью +14...+17, грозы. В центре, на востоке и на юге  +13... +18 ночью, днем ​​сухо, солнечно, +30...+33.

 

Украинская правда

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
погода
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Последние новости
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
Под Москвой ПВО сбила беспилотник
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
Все новости...
Реклама: