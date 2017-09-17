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Окупанти попередили, що на кримчан чекають відключення світла

Неділя, 17 вересня 2017, 21:15

У анексованому Росією Криму в осінньо-зимовий період можливі відключення електроенергії у відповідності з затвердженими графіками.

Про це заявив призначений Росією заступник міністра палива та енергетики півострова Сергій Бажан, пише видання "Новости Крыма".

"В осінньо-зимовий період у Криму й Севастополі прогнозується споживання електроенергії 1467 МВт. 1181 МВт проходитиме на півострів, а 286 МВт у Севастополь. ... Враховуючи тенденції розвитку Криму, планується розробити графік тимчасових відключень", – заявив Бажан. 

Він додав, що усі графіки будуть узгоджені з "Крименерго" і обсяг відключень складе до 360 МВт.

На сайті російського Мінпаливенерго і "Крименерго" інформації щодо відключень світла в осінньо-зимовий період немає.

Раніше "Крименерго" звернулося до мешканців анексованого Криму з проханням економити електроенергію у вечірній час. 

Як відомо, з грудня 2015 року до Криму перестала надходити електроенергія з материкової України через пошкодження електроопори в Херсонській області.

Зараз Крим забезпечується за рахунок власної генерації, генераторних установок із Росії й енергомостом із Кубані. 

Теми: КримРосіяанексіяенергетика
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