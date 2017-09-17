Оккупанты предупредили, что крымчан ждут отключения света

В аннексированном Россией Крыму в осенне-зимний период возможны отключения электроэнергии в соответствии с утвержденными графиками.

Об этом заявил назначенный Россией замминистра топлива и энергетики полуострова Сергей Бажан, пишет издание "Новости Крыма".

"В осенне-зимний период в Крыму и Севастополе прогнозируется потребление электроэнергии 1467 МВт. 1181 МВт будет проходить на полуостров, а 286 МВт в Севастополь. ... Учитывая тенденции развития Крыма, планируется разработать график временных отключений", - заявил Бажан.

Он добавил, что все графики будут согласованы с "Крымэнерго" и объем отключений составит до 360 МВт.

На сайте российского Минтопэнерго и "Крымэнерго" информации о отключений света в осенне-зимний период нет.

Ранее "Крымэнерго" обратилось к жителям аннексированного Крыма с просьбой экономить электроэнергию в вечернее время.

Как известно, с декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украиной из-за повреждения электроопоры в Херсонской области.

В настоящее время Крым обеспечивается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и энергомоста с Кубани.