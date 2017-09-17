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Постпред США в ООН: КНДР буде "знищено", якщо ядерна активність триватиме

Неділя, 17 вересня 2017, 22:58
Постпред США в ООН: КНДР буде знищено, якщо ядерна активність триватиме

Пхеньян буде "знищений", якщо не відмовиться припинити свої "безрозсудні" ядерні випробування і запуски балістичних ракет.

Про це заявила постпред США в ООН Ніккі Хейлі в інтерв'ю CNN, повідомляє AFP.

Вона зазначила, що у разі, якщо КНДР представлятиме серйозну загрозу для США або їх союзників, "Північна Корея буде знищена".

За словами Хейлі, заяви Трампа про "вогонь та лють" щодо Північної Кореї були "не пустими погрозами".

Разом з тим вона підкреслила: "Ніхто з нас не хоче війни".

"Ми хочемо бути відповідальними і використовувати всі дипломатичні засоби насамперед. Якщо це не спрацює, генерал Маттіс (міністр оборони США) подбає про це", - заявила постпред США в ООН.

Також Хейлі додала, що санкції проти Пхеньяна вже забезпечили "удар" по КНДР і їх суворе дотримання має вирішальне значення.

Раніше президенти США і Південної Кореї обговорили у телефонному режимі ситуацію з КНДР і домовилися "посилити тиск" на режим Кім Чен Ина, додавши, що КНДР має усвідомлювати - "подальші провокації - шлях краху".

Як відомо, Рада Безпеки ООН ухвалила нові обмежувальні заходи проти КНДР. Санкції обмежують експорт нафти до Північної Кореї та забороняють купівлю північнокорейської текстильної продукції.

Українська правда

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Теми: КНДРСШАядерна зброя
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