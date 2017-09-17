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Постпред США в ООН: КНДР будет "уничтожена", если ядерная активность продолжится

Воскресенье, 17 сентября 2017, 22:58
Постпред США в ООН: КНДР будет уничтожена, если ядерная активность продолжится

Пхеньян будет "уничтожен", если не откажется прекратить свои "безрассудные" ядерные испытания и запуски баллистических ракет. 

Об этом заявила постпред США в ООН Никки Хейли в интервью CNN, сообщает AFP.

Она отметила, что в случае, если КНДР будет представлять серьезную угрозу для США или их союзников, "Северная Корея будет уничтожена".

По словам Хейли, заявления Трампа об "огне и ярости" в отношении Северной Кореи были "не пустыми угрозами". 

Вместе с тем она подчеркнула: "Никто из нас не хочет войны".

"Мы хотим быть ответственными и использовать все дипломатические средства в первую очередь. Если это не сработает, генерал Маттис (министр обороны США) - позаботится об этом", - заявила постпред США в ООН. 

Также Хейли добавила, что  санкции против Пхеньяна уже обеспечили "удар" по КНДР и их строгое соблюдение имеет решающее значение.

Ранее президенты США и Южной Кореи обговорили в телефонном режиме ситуацию с КНДР  и договорились "усилить давление" на режим Ким Чен Ына, добавив, что КНДР должен отдавать отчет - "дальнейшие провокации - путь краха".

Как известно, Совет Безопасности ООН принял новые ограничительные меры против КНДР. Санкции ограничивают экспорт в Северную Корею и запрещают покупку северокорейской текстильной продукции.

Украинская правда

Темы: КНДРСШАядерное оружие
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