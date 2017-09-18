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Тіллерсон і Лавров зустрінуться в кулуарах ГА ООН

Понеділок, 18 вересня 2017, 01:33

Державний секретар США Рекс Тіллерсон і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрінуться в Нью-Йорку в неділю в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН.

Про це повідомляє Reuters.

"Державний секретар США Рекс Тіллерсон і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрінуться в Нью-Йорку в неділю в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН", - цитує агентство заяву Державного департаменту США.

Держдеп не надав ніяких подробиць щодо того, про що поговорять Тіллерсон і Лавров.

Серед можливих тем: ядерна угода з Іраном, громадянська війна в Сирії, ядерна та ракетна програми Північної Кореї.

Як відомо, США і РФ переживають напруження в двосторонніх відносинах.

В кінці серпня в Держдепартаменті США заявили про закриття генконсульства Росії в Сан-Франциско, а також двох дипломатичних об'єктів у Вашингтоні та Нью-Йорку.

Цей крок зроблений у відповідь на вимогу Кремля скоротити американський дипломатичний персонал в Росії.

Теми: СШАРосія
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