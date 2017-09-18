Тиллерсон и Лавров встретятся в кулуарах ГА ООН
Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров встретятся в Нью-Йорке в воскресенье в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН.
Об этом сообщает Reuters.
"Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров встретятся в Нью-Йорке в воскресенье в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН", - цитирует агентство заявление Государственного департамента США.
Госдеп не предоставил никаких подробностей о том, что обсудят Тиллерсон и Лавров.
Среди возможных тем: ядерное соглашение с Ираном, гражданская война в Сирии, ядерная и ракетная программы Северной Кореи.
Как известно, США и РФ переживают напряжение в двусторонних отношениях.
В конце августа в Госдепартаменте США заявили о закрытии генконсульства России в Сан-Франциско, а также двух дипломатических объектов в Вашингтоне и Нью-Йорке.
Этот шаг сделан в ответ на требование Кремля сократить американский дипломатический персонал в России.