Екс-посол США розкритикував ціни і якість обслуговування МАУ

Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні, експерт аналітичного центру Brookings Insitutuion у Вашингтоні поділився неприємним досвідом перельоту рейсом "Міжнародних авіаліній України".

Про це пише Голос Америки.

Пайфер, який відвідував конференцію "Ялтинська європейська стратегія" у Києві, скористався рейсом 423 української компанії і очевидно лишився незадоволеним.

"Рейс "Міжнародних авіаліній України" 423: немає місця для ніг, шалені ціни на зареєстрований багаж, дають лише воду. Наступного разу полечу літаком Lufthansa, якщо навіть буде одна зупинка", - написав Пайфер у Twitter.

#Ukrainian Int'l Airlines flight 423: no legroom, outrageous checked bag fee, water only. ☹️Next time Lufthansa, even it means one stop.

Колишнього дипломата обурило і те, що сайт компанії не прийняв його відгук про пасажирський досвід.

"Маю віддати належне "МАУ". Отримав від них імейл з опитуванням про політ. Заповнив його та відправив. Сайт "МАУ" відмовився його приймати", - написав він.

Have to hand it to #Ukraine Int'l Airlines. Received email with questionnaire about flight. Filled out & sent. UIA site refused to accept. https://t.co/EgpKM9HLb1