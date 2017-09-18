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Экс-посол США раскритиковал цены и качество обслуживания МАУ

Понедельник, 18 сентября 2017, 03:43

Стивен Пайфер, бывший посол США в Украине, эксперт аналитического центра Brookings Insitutuion в Вашингтоне поделился неприятным опытом перелета рейсом "Международных авиалиний Украины".

Об этом пишет Голос Америки.

Пайфер, который посещал конференцию "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве, воспользовался рейсом 423 украинской компании и очевидно остался недовольным.

"Рейс "Международных авиалиний Украины" 423: нет места для ног, огромные цены на зарегистрированный багаж, дают только воду. В следующий раз полечу самолетом Lufthansa, если даже будет одна остановка", - написал Пайфер в Twitter.

Бывшего дипломата возмутило и то, что сайт компании не принял его отзыв о пассажирском опыте.

"Должен отдать должное "МАУ". Получил от них имейл с опросом о полете. Заполнил его и отправил. Сайт "МАУ" отказался его принимать", - написал он.

Темы: авиа
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