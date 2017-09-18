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В Одесі досі шукають дівчинку, яку вже назвали загиблою у пожежі

Понеділок, 18 вересня 2017, 04:13

Родичі 12-річної Сніжани Арпентій, а також багато одеситів і правоохоронці, визнали неоднозначною поширену інформацію про загибель дівчинки і продовжують її пошуки.

Про це повідомляє Думська.

"Сьогодні, 17 вересня, звернувся за допомогою до всіх небайдужих друзів і одеситів тато Арпентій Сніжани з проханням допомогти здійснити пошук його дочки, а саме треба пройти приватний сектор і територію навколо "Вікторії". Офіційно і неофіційно ніхто йому не підтвердив, загинула вона чи ні. У людини є ще надія", - повідомив одесит Ігор Форнальчук.

Як передає видання, зараз патрулі, до складу яких входять і нацгвардійці, прочісують район між вулицею Вавилова і парком меморіалу героїчної оборони Одеси "411-та батарея" - надійшла інформація, що там бачили дівчинку, схожу на Сніжану.

Прикмети зниклої: на вигляд 12-13 років, зріст 150-170 см, худорлявої статури, волосся темне, довге, очі карі, смаглява. Особливих прикмет немає.

 
Сніжана Арпентій

Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження дитини, просять телефонувати за номерами 102, 779-49-61,766-89-98, 799-86-14 або батькові 798 86 87.

Про те, що дівчинка в результаті пожежі загинула повідомила прес-служба поліції Одеської області.

Як повідомлялося, в ніч на 16 вересня в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля, двоє дітей загинули і ще одна зникла безвісти.

Також до лікарні доставлено двоє неповнолітніх 2006-го року народження, дівчинка з діагнозом: забиття хребта, тупа травма черева, хлопчик з діагнозом: отруєння продуктами горіння.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

"Українська правда" в Threads

Теми: Одесанадзвичайна подія
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