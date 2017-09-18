Глава МЗС ФРН закликав Росію, США і Китай до переговорів з КНДР

Глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель закликав Росію, США і Китай сісти за стіл переговорів з Північною Кореєю.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькій газеті Bild, передає DW.com.

Необхідно піти на "рішучі кроки" в дусі політики розрядки між СРСР і США у вісімдесятих роках, вважає Габріель.

За його словами, лідер КНДР Кім Чен Ин вважає, що збереже свій режим за допомогою атомної бомби.

"Кім Чен Ин - не божевільний. Він дотримується холоднокровно обраної стратегії: якщо він побудує атомну бомбу, то, як він вважає, його режим буде в безпеці. Тому що ніхто не ризикне йому погрожувати", - пояснив Габріель.

Для того, щоб зупинити ядерну програму, слід дати Кім Чен Ину іншу гарантію безпеки, вважає глава німецького МЗС.

Тим часом ситуація навколо КНДР все більше загострюється. 17 вересня, постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі заявила, що якщо Північна Корея представлятиме реальну загрозу для Сполучених Штатів або їх союзників, то вона "буде знищена".

Як відомо, Рада Безпеки ООН ухвалила нові обмежувальні заходи проти КНДР. Санкції обмежують експорт нафти до Північної Кореї та забороняють купівлю північнокорейської текстильної продукції.