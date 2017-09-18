Тропічний шторм "Марія" посилився до урагану і йде шляхом "Ірми"

Тропічний шторм "Марія", що утворився в Атлантичному океані, посилився до урагану і рухається на острови Карибського басейну, які раніше постраждали від урагану "Ірма".

Про це пише DW.com.

До вечора неділі, 17 вересня, "Марія" перебувала в 225 кілометрах на північний схід від Барбадосу. Швидкість вітру в ньому досягає 130 кілометрів на годину, і він постійно посилюється.

Уряд Пуерто-Ріко вже почав підготовку до удару стихії. За прогнозами синоптиків, ураган може досягти узбережжя у вівторок, 19 вересня.

За деякими даними, "Марія" йде схожим маршрутом ураганом "Ірма", який влаштував колосальні руйнування на карибських островах і у Флориді, проте визначити точний напрямок немає змоги.

До моменту, коли "Марія" досягне Пуерто-Ріко, потужність урагану може досягти третьої з п'яти можливих категорій.

Ураган "Ірма" - найпотужніший ураган, із зареєстрованих коли-небудь в Атлантичному океані - на початку вересня завдав нищівного удару по частині території США і островах Карибського басейну.

Острови Барбуда і французька частина острова Сен-Мартен, за словами влади, перетворилися на купу руїн. На Барбуді зруйновано 95 відсотків об'єктів будівель. Приблизно така ж ситуація - у французькій частині Сен-Мартена. Тільки на цих двох островах загинули, за даними МВС Франції, вісім осіб.

У Флориді понад 6 мільйонів жителів змушені були залишити свої будинки, близько 114 тисяч були розміщені в центрах евакуації. Майже чотири мільйони людей залишилися без електрики.