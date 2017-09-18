Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Проблему електричок планують вирішити за рахунок "секонд-хенду" з Німеччини

Понеділок, 18 вересня 2017, 10:34

Міністерство інфраструктури веде переговори з Німеччиною про надання старого рухомого складу для приміських електричок України.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян на зустрічі з журналістами на вихідних, повідомляє Ліга.net.

"Вагони в приміських електричках недочіпляють, тому що нічого чіпляти. Зараз ведемо переговори з Німеччиною. Сподіваюся, вдасться отримати від них старий рухомий склад, щоб хоч якось стабілізувати ринок приміських перевезень. Заберемо все, що дадуть. Навіть їх списані вагони у кращому стані, ніж наші після реставрації", - сказав Омелян.

Він зазначив, що не впевнений, що це вдасться зробити до кінця року.

"Я розумію, що люди їздять в нелюдських умовах. Абсолютно неправильний підхід, коли ми звітуємо про ремонт 10 вагонів, а їх тисячі. Ми розуміємо реально, що ніколи не зможемо їх замінити", - сказав міністр.

Ще однією проблемою він назвав відсутність власного виробництва електричок.

Омелян також зазначив, що його радує початок арештів в "Укрзалізниці".

"Початок арештів в УЗ особисто мене радує. Тому що 10-15 мільярдів гривень щорічних втрат від корупції в УЗ (це нижня планка) – те, що можна чітко довести", - сказав міністр інфраструктури.

За його словами, екс-глава "Укрзалізниці" Войцех Балчун замість того, щоб робити реформу, професійно працювати і нікого не слухати, "з самого початку пішов домовлятися".

"Балчун, крім того що не мав стержня, щоб чітко і прямо йти вперед, понабирав незрозумілих людей від різних порадників. У результаті ці люди були сконцентровані не на розвитку компанії, а на її пограбуванні. Маємо результат: арешти, доведені факти в рамках кримінальних розслідувань про крадіжки в УЗ.

Чи буде звіт Балчуна про результати роботи? Імовірність при цьому уряді нульова. Реально він втік з країни ", - сказав Омелян.

Як відомо, пасажири скаржаться, що приміські електрички дуже переповнені.

У квітні в Київській області пасажири перекрили залізничні колії, заблокувавши як мінімум один потяг Інтерсіті.

За інформацією пасажирів, кількість вагонів у приміських електричках за останні кілька років значно зменшилася.

Стандартний розмір поїзда становить 10 вагонів, і про це серед іншого свідчить довжина перонів.

Однак ще кілька років тому "Укрзалізниця" почала запускати на маршрути електрички в складі восьми вагонів, а останнім часом їх кількість скоротилася навіть до шести вагонів.

Через це в години пік пасажири не завжди можуть влізти в вагон.

Теми: Укрзалізниця
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

Усі новини...
Укрзалізниця
"Укрзалізниця" зареєструвала в ЄС дочірню компанію
УЗ призначає додатковий поїзд Інтерсіті+ із Києва до Харкова
УЗ запускає "гірські шатли" зі Львова до Ворохти
Останні новини
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:09
доповненоУ Києві в ТРЦ сталася пожежа в дитячій кімнаті, евакуювали 200 людей
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
16:57
В австрійській компанії, яка працює у РФ розкритикували експорт українського цукру в ЄС
16:42
Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС
16:33
Кулеба закликав ЄС та G7 зупинити постачання до РФ товарів подвійного призначення
Усі новини...
Реклама: