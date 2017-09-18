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РФ може підвищити акцизи на бензин, щоб будувати дорогу в окупованому Криму

Понеділок, 18 вересня 2017, 10:40

У Росії уряд хоче позапланово підвищити акцизи на паливо, щоб пустити додаткові гроші на дороги в Калінінградській області і окупованому Криму.

Про це пише 18 вересня газета "Ведомости", посилаючись на декількох федеральних чиновників.

Рішення додатково підняти акцизи на паливо прийнято на бюджетних нарадах в уряді. Відбутися підвищення повинно в два етапи - по 50 коп. за 1 л з 1 січня і з 1 липня, розповіли кілька федеральних чиновників.

Це істотно більше підвищення акцизів, ніж передбачено Податковим кодексом.

Також російське видання посилається на лист Міненерго РФ в Мінфін і апарат уряду, в якому говориться, що через підвищення акцизу на 50 коп. 1 л палива в роздрібній торгівлі може подорожчати на 1,5%, або на 60 коп. а до кінця року - на 2,8 руб. за 1 л.

Таким чином, за даними "Ведомостей", при індексації на інфляцію середня ціна палива може перевищити в 2018 році 40 руб., а це психологічна позначка.

Додаткові доходи бюджетної системи складуть 55-60 млрд руб.

Газета зазначає, що ініціатива підвищення виходить від Мінтрансу РФ, якому потрібні гроші, зокрема, на будівництво траси "Приморське кільце" в Калінінградській області.

Інший претендент на гроші - траса "Таврида" в анексованому Криму, вказує чиновник фінансово-економічного блоку.

Теми: Росія
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