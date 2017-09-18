Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ может повысить акцизы на бензин, чтобы строить дорогу в оккупированном Крыму

Понедельник, 18 сентября 2017, 10:40

В России правительство хочет внепланово повысить акцизы на топливо, чтобы пустить дополнительные деньги на дороги в Калининградской области и оккупированном Крыму.

Об этом пишет 18 сентября газета "Ведомости", ссылаясь на нескольких федеральных чиновников.

Решение дополнительно поднять акцизы на топливо принято на бюджетных совещаниях в правительстве. Произойти повышение должно в два этапа – по 50 коп. за 1 л с 1 января и с 1 июля, рассказали несколько федеральных чиновников.

Это существенно большее повышение акцизов, чем предусмотрено Налоговым кодексом.

Также российское издание ссылается на письмо Минэнерго РФ в Минфин и аппарат правительства, в котором говорится, что из-за повышения акциза на 50 коп. 1 л топлива в рознице может подорожать на 1,5%, или на 60 коп. а до конца года – на 2,8 руб. за 1 л.

Таким образом, по данным "Вестей", при индексации на инфляцию средняя цена топлива может превысить в 2018 году 40 руб., а это психологическая отметка.

Дополнительные доходы бюджетной системы составят 55–60 млрд руб.,

Газета отмечает, что инициатива повышения исходит от Минтранса РФ, которому нужны деньги, в частности, на строительство трассы "Приморское кольцо" в Калининградской области.

Другой претендент на деньги – трасса "Таврида" в аннексированном Крыму, указывает чиновник финансово-экономического блока.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Росcия
Омбудсмен: Украина вернула тела погибших в Еленовке, большинство из них – идентифицированы
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Зеленский о пророссийских настроениях в Словакии: Это протерористическая позиция
Последние новости
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
Под Москвой ПВО сбила беспилотник
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
Все новости...
Реклама: