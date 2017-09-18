Локомотив поїзда Київ-Харків загорівся під час руху

Поблизу залізничної станції Коржі на Київщині загорівся локомотив потяга Київ-Харків.

Про це повідомляє у понеділок вранці прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що 17 вересня о 22:27 під час слідування пасажирського потяга №64 (Київ – Харків) поблизу залізничної станції Коржі Баришівського району сталося загоряння локомотиву.

Унаслідок пожежі вогнем знищено локомотив та пошкоджено контактну мережу. О 1:03 18 серпня підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає. Затримка руху потягів склала 3 години 17 хвилин.

О 5:22 рух потягів було відновлено. Причина пожежі встановлюється.

Українська правда